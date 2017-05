(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Il tema di Banca Etruria torna ciclicamente. Su queste vicende ci vuole grande chiarezza: se qualcuno dice che il mio governo ha fatto favoritismi, reagisco perché non è vero. Banca Etruria fu commissariata dal mio governo: siamo stati molto duri con tutti". Lo dice Matteo Renzi a L'Arena. "Se c'è favoritismo è un atto inaccettabile. Ma Boschi come tutti i membri del governo hanno dimostrato che non c'è nessun favoritismo", sottolinea. "Noi diciamo: facciamo la commissione d'inchiesta. Andiamo a fare la commissione d'inchiesta e così non fondiamo la repubblica su pettegolezzo e sul sentito dire: andiamo a vedere le carte", aggiunge: "Voglio la verità".