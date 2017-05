(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Posto d'onore, in Cina, per Paolo Gentiloni e la moglie Manuela. Il premier italiano, volato a Pechino per partecipare al 'One Belt, One Road', il maxi progetto per una nuova Via della Seta, è seduto stasera in prima fila, con la consorte, accanto al presidente cinese Xi Jinping e la moglie, alla cerimonia di apertura del Forum che oltre alla cena prevede uno spettacolo. Grande attenzione all'Italia anche nella 'scaletta' con un tenore che intonava 'O sole mio'.