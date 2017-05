(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Sulla legge elettorale purtroppo il Pd da solo non ha la maggioranza, altrimenti l'avremmo già fatta, e tutti quelli che hanno detto no al referendum adesso dovranno decidere da che parte stare. Spero ci sia una legge con principio che il cittadino possa decidere liberamente e la sua scelta corrisponda a un principio di governabilità". Lo dice Matteo Renzi a L'Arena. "No al proporzionale puro, dove ci sono inciuci", aggiunge. "Stanno facendo una tale confusione che io, essendo finalmente tornato alla vita quotidiana, ho detto a quelli del Pd: diamo una mano alla legge di buonsenso ma non facciamoci prendere in giro. Ora tirino giù le carte se sono in grado di fare una proposta", sottolinea il segretario del Pd.