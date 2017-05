(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Da domani i giudici di pace attueranno la protesta più dura contro la riforma della magistratura onoraria, ritenuta "umiliante" per tutta la categoria: per un mese intero (sino all'11 giugno) incroceranno le braccia e in alcuni distretti di Corte d'appello, a partire da quelli di Firenze e Napoli, faranno anche lo sciopero della fame. Gli effetti della protesta potrebbero essere pesanti: lo stop riguarderà infatti non solo i processi ma anche il deposito di sentenze e decreti ingiuntivi.