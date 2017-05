(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Il lancio da parte della Corea del Nord di un nuovo missile balistico costituisce "una minaccia per la sicurezza e la pace internazionale", si legge in un comunicato della Nato diffuso oggi da Bruxelles. Dello stesso tono anche una dichiarazione di un portavoce della Ue che ha accusato Pyongyang di "aggravare e tensioni nella regione in un momento in cui servirebbe il contrario".