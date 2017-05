Cyberattacco: polizia,non emersi gravi danni in Italia

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Dai primi accertamenti effettuati e dalle risultanze raccolte ad oggi, sebbene l'attacco sia presente in Italia dal primo pomeriggio di venerdì, non si hanno al momento evidenze di gravi danni ai sistemi informatici o alle reti telematiche afferenti le infrastrutture informatiche del Paese": è quanto fa sapere la polizia postale a proposito dell'attacco informatico che ha colpito molti computer in tutto il mondo. La polizia postale italiana non esclude inoltre "ulteriori problematiche legate alla propagazione di un'ulteriore versione del virus WannaCry 2.0, ovvero al riavvio delle macchine per la giornata di domani, inizio della settimana lavorativa". Per difendersi dall'attacco, oltre ad eseguire affidabili backup al fine di ripristinare facilmente i sistemi interessati in caso di cifratura da parte di WannaCry, la polizia ha consiglia di seguire una procedura informatica analiticamente descritta sui siti www.poliziadistato.it e www.commissariatodi ps.it