(ANSA) - TEHERAN, 14 MAG – Un invito a votare Hassan Rohani alle prossime elezioni presidenziali in Iran è stato lanciato oggi dall'ex presidente riformista Mohammad Khatami, dopo un lungo silenzio pubblico che ha fatto seguito ai fatti del 2009 che provocarono 80 morti e oltre cinquemila arresti. L'appello di Khatami è stato diffuso attraverso un video fatto circolare su canali web e social. Khatami, presidente dell'Iran dal 1997 al 2005, è famoso per essere stato il primo presidente delle riforme della storia della Repubblica islamica. Durante il periodo della sua presidenza ci fu la prima autentica apertura dell'Iran all'esterno, cosa non gradita agli strati più conservatori