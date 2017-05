(ANSA) - WASHINGTON, 14 MAG - L'ultimo lancio di un missile balistico della Corea del nord non e' un modo per il leader nordcoreano Kim Jong di ottenere un incontro con Donald Trump: lo ha detto alla Abc l'ambasciatrice Usa all'Onu, Nikki Haley. Sia Trump che Pyongyang si sono detti disponibili al dialogo ''alle giuste condizioni''. Anche l'ambasciatrice Usa all'Onu, come la Casa Bianca, ha sottolineato inoltre che il missile lanciato dalla Corea del nord ''e' andato vicino a casa'' per la Russia.