Incendi: roghi nel Cagliaritano, in azione Canadair

(ANSA) - CAGLIARI, 14 MAG - Numerosi incendi, che hanno interessato soprattutto la macchia mediterranea, si sono verificati nel sud Sardegna. Roghi sono divampati nel pomeriggio nel Cagliaritano e nel Medio Campidano in cui sono state impegnate tutte le squadre dei vigili del fuoco, la Protezione civile, il Corpo forestale e i volontari. I due che hanno destato maggiore preoccupazione perché non troppo distanti dalle case sono a Guspini, in località Monte Candelazzo, e a Pabillonis in località Foddi. Nel primo incendio opera, accanto alle squadre a terra, un Canadair inviato dalla Protezione civile, per arginare il fuoco prima che raggiunga un agglomerato di una quarantina di case. Mentre potrebbe presto richiedere anche l'intervento del Canadair il rogo divampato a Pabillonis per ora tenuto sotto controllo dal personale a terra Altre fiamme a Capoterra, Selargius e Macchiareddu, vicino alla zona industriale di Cagliari. Impegnativo anche un incendio vicino alla statale 130 innescato da un'auto che ha preso fuoco. (ANSA).