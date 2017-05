(ANSA) - WASHINGTON, 14 MAG - Le relazioni tra Usa e Russia sono cadute "al livello più basso dalla fine della Guerra fredda, con un livello di fiducia molto basso'': lo ha ribadito il segretario di stato Usa Rex Tillerson in una intervista alla Nbc, escludendo un rilancio dei rapporti come il 'reset' promosso nel 2009 da Obama. ''Parole come 'restart' sono superate. Non possiamo ripartire. Non possiamo cancellare il passato. Si riparte da quello che c'è'', ha spiegato.