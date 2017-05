(ANSA) - MOSCA, 14 MAG - L'oppositore russo Alexiei Navalni è stato allontanato dalla polizia dalla manifestazione contro un controverso progetto di legge che prevede per la capitale russa l'abbattimento di migliaia di 'krusciovke', edifici a cinque piani costruiti negli anni '60: lo riporta Meduza, secondo cui Navalni si era recato alla protesta con la moglie e il figlio. Migliaia di persone si sono radunate in viale Sakharov, nel centro di Mosca, per protestare contro un controverso progetto di legge che prevede per la capitale russa l'abbattimento di circa 8.000 'krusciovke', edifici a cinque piani costruiti negli anni '60, quando il leader sovietico era Nikita Nikita Krusciov.