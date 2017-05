(ANSA) - LONDRA, 14 MAG - I conservatori mantengono un largo vantaggio sui laburisti nei sondaggi in vista delle elezioni politiche britanniche dell'8 giugno. Secondo quello di YouGov per il Sunday Times, il partito della premier Theresa May è al 49% seguito dal Labour al 31%. Mentre in quello di ComRes per il Sunday Mirror i Tories sono al 48% contro il 30% del partito all'opposizione. Infine in quello di Opinium per l'Observer, i conservatori sono al 47% e i laburisti al 32%. Fra gli altri partiti, i libdem in media sono attorno al 10% e l'Ukip al 5%.