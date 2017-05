Nyt, un 'Times dei piccoli' oggi in edicola

(ANSA) - NEW YORK, 14 MAG - Pur puntando con decisione sulle edizioni online il New York Times non dimentica la carta stampata. La "Vecchia signora in grigio", come e' da sempre soprannominato il piu' influente quotidiano americano, ha allegato al numero domenicale di oggi una versione del giornale confezionata a misura bambino. L'ultimo esperimento del Times per le nuove generazioni e' stato realizzato pensando a ragazzini dai nove ai 12 anni. In edicola "una tantum" e unito al voluminoso pacchetto di fascicoli recapitato agli abbonati, il "New York Times for Kids" imita il giornale tradizionale con le solite sezioni dedicate a notizie nazionali, sport, scienze, cucina, arti e il fascicolo Week in Review che raccoglie opinioni e editoriali. Alcuni articoli sono di giornalisti del Times, altri di noti esperti come il giurista di Harvard Alan Dershowitz (su come vincere una discussione con i genitori), altri ancora di ragazzini ispanici e neri di una scuola di Queens ingaggiati per l'occasione.