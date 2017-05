Gentiloni a Pechino, 'costruire insieme Via Seta conoscenza'

(ANSA) - PECHINO, 15 MAG - "Dobbiamo costruire insieme una via della Seta della conoscenza". Lo ha sottolineato il premier Paolo Gentiloni, nel corso del pranzo con i leader al Forum 'One Belt, One Road' di Pechino. Gentiloni nel suo intervento ha sottolineato gli aspetti culturali della collaborazione tra Italia e Cina. Ed in particolare quella nel turismo e tra i centri di ricerca, ricordando i circa 700 accordi interuniversitari in atto tra i due paesi e la crescente presenza di studenti cinesi in Italia.