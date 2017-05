Xi, anche gli spaghetti sono frutto interazione Italia-Cina

(ANSA) - PECHINO, 15 MAG - Anche gli spaghetti sono frutto di una interazione tra Italia e Cina. Lo ha voluto ricordare il presidente cinese Xi Jingpin, intervenendo dopo il premier italiano Paolo Gentiloni, ad una sessione dei lavori del Forum 'One Belt, One Road' in corso a Pechino. Xi, nel sottolineare i legami e la collaborazione tra i due paesi ha anche evocato la figura di Marco Polo.