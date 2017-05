Migranti: Mogherini, giusto maggiore impegno a sud Libia

(ANSA) - BRUXELLES, 15 MAG - Il Consiglio dei ministri degli esteri europei di oggi a Bruxelles sarà "quasi tutto dedicato all'Africa". Lo sottolinea all'arrivo Federica Mogherini, affermando che la scelta dimostra come sia in corso "un cambio di prospettiva" dell'Europa verso l'Africa che "smette di essere un continente beneficiario di aiuti umanitari e diventa un vero partner nell'economia, nell'immigrazione, nella sicurezza e nell'attenzione ai giovani". Temi che verranno approfonditi anche nel pranzo di lavoro dei ministri cui parteciperà il presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki. Dopo aver ricordato che i salvataggi in mare cono "un dovere legale e morale", Mogherini definisce "giusto l'appello di Germania e Italia perché venga intensificato il lavoro a sud della Libia" per controllare i flussi in arrivo attraverso il deserto, dove il numero delle vittime non è inferiore a quello dei morti in mare, ricorda che la Ue "sta già facendo" questo lavoro con le operazioni attive "in Niger e Mali".