Truffe e ricettazione, 4 misure cautelari e 4 denunce

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 MAG - Falso, truffa e ricettazione di prodotti alimentari, in particolare dolci e vini, sono i reati contestati,a vario titolo, a 8 persone caduti nella rete dei Carabinieri di Acqui Terme nell'operazione 'Bracco'. Dalle prime informazioni, i colpi sono stati messi a segno in varie zone d'Italia, da Pordenone alla Puglia. Dalle informazioni finora fornite (i particolari saranno forniti in conferenza stampa ad Alessandria) a 4 degli 8 indagati, sono stati applicate misure cautelari: tre obblighi di dimora e un arresto ai domiciliari.(ANSA).