Lega: Salvini, Bossi esce? Non metto guinzaglio a nessuno

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - "No, spero di no, perché ha parlato il popolo della Lega. Mi auguro che non esca nessuno e, anzi, sono sicuro che tanti altri arriveranno". Così Matteo Salvini in un incontro con i giornalisti ha risposto su rischi di scissione dalla Lega e sull'ipotesi che Umberto Bossi possa uscire al movimento. "Se qualcuno ha fatto accordi politici con qualcun altro, faccia quello che ritiene. Se Bossi vuole bene alla Lega, legga bene i numeri e ci aiuti nella battaglia. Ma non posso mettere guinzaglio a nessuno".