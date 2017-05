Mattarella, famiglia bene prezioso, non lasciarla sola

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "La famiglia è un bene prezioso, per i singoli e per l'intera collettività". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia. Il presidente della Repubblica sottolinea poi: "La famiglia rappresenta anche un importante antidoto contro la povertà e l'esclusione sociale. Le difficoltà di questi anni hanno, purtroppo, messo a dura prova i nuclei familiari, che spesso si sono visti costretti a fronteggiare la crisi economica rinnovando meccanismi di solidarietà, tra famiglie e tra generazioni. L'auspicio è che le istituzioni facciano tesoro di quanto accaduto, per non lasciare sole le famiglie davanti ai cambiamenti e alle asperità dei tempi".