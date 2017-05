Etruria: Renzi, sì a commissione d'inchiesta su banche

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Sono ripartite le polemiche sulle banche e segnatamente su Banca Etruria, in particolar modo per il ministro Boschi. La quale ha risposto con un post e ha confermato "dalla a alla zeta" ciò che ha già detto in Parlamento, affidando la pratica agli avvocati. La proposta del pd è sempre la stessa: si faccia partire la Commissione di Inchiesta sulle Banche. E a chi dice che è ferma per colpa nostra ricordo che il PD ha votato a favore e i Cinque Stelle no, giusto per fare un esempio. Lo scrive Matteo Renzi sulla Enews.