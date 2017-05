(ANSA) - PECHINO, 15 MAG - La nuova Via della Seta è partita grazie "ai positivi risultati" raggiunti a Pechino durante il "Belt and Road Forum for International Cooperation": lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping in conferenza stampa al termine della due giorni di lavori. Sono 68 i Paesi e le organizzazioni che hanno firmato l'accordo di cooperazione, a fronte di oltre 270 punti rilevati al servizio dell'iniziativa e della fiducia di tutte le parti coinvolte nell'ambizioso progetto sulla connettività di Asia, Europa e Cina.