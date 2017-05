(ANSA) - BERLINO, 15 MAG - "Sono l'ultima a dire qui cosa Macron debba fare. Non siamo nella posizione di dirlo, io ho totale fiducia nel fatto che lui sappia cosa fare. E lui rappresenterà gli interessi del suo Paese". Lo ha detto Angela Merkel incontrando la stampa a Berlino, per commentare le elezioni di ieri. "Coopereremo in spirito amichevole, di partnership e con grande rispetto", ha aggiunto.