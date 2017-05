Delitto Caccia: Pg, "nulla trascurato, stop illazioni"

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - Fin dal giorno successivo all' omicidio di Bruno Caccia, il magistrato ucciso nel 1983 a Torino, "i magistrati della Procura di Torino non trascurarono alcuno spunto di indagine". Lo afferma il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, che respinge "con forza insinuazioni e legami e ricostruzioni improbabili e sfornite di supporto probatorio e che fanno male alla giustizia, alla sua credibilità e all'abnegazione di tanti magistrati". Saluzzo replica alle affermazioni dell'avvocato Fabio Repici, difensore della famiglia Caccia, che in occasione dell'audizione in Antimafia della figlia del magistrato, Paola, ha parlato di "indagini fatte male o non fatte per nulla" e di una sorta di "condanna all'isolamento" percepita in tutto questi anni dalla famiglia. "Nulla di meno vero", sostiene il procuratore generale di Torino, secondo cui "non si è mai interrotta la 'catena' solidarietà e di vicinanza alla signora Caccia e alla sua famiglia".