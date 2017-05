Turchia: Berlino, inaccettabile veto visita a Incirlik

(ANSA) - BERLINO, 15 MAG - Per il governo tedesco è "assolutamente inaccettabile" che la Turchia non autorizzi la delegazione della commissione Difesa parlamentare tedesca a visitare i militari tedeschi a Incirlik, domani, secondo quanto programmato da tempo. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Martin Schaefer a Berlino, nella consueta conferenza stampa di governo. "Questa missione deve essere possibile", ha aggiunto, chiarendo che Berlino eserciterà "tutta la pressione" del caso, per modificare l'atteggiamento turco. Altrimenti, ha aggiunto, "si dovranno trovare altre soluzioni". Dietro il no ci sarebbe la decisione di Berlino di concedere asilo in Germania ad alcuni ufficiali turchi.