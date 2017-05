(ANSA) - ROMA, 15 MAG - E' iniziato oggi lo sciopero della magistratura di pace, che andrà avanti per quattro settimane consecutive con la sospensione di tutte le attività giudiziarie, compreso il deposito di sentenze e decreti ingiuntivi. Le toghe onorarie garantiranno esclusivamente la tenuta di un'udienza a settimana ed in quel giorno praticheranno lo sciopero della fame. La protesta determinerà la sospensione di 600mila pratiche giudiziarie, secondo le organizzazioni di categoria. Intanto l'Unione nazionale dei giudici di pace chiede le "immediate dimissioni" del Ministro Orlando perché non ha tenuto fede "a nessuno degli impegni assunti". (ANSA).