Brexit: Corbyn, Gb deve saldare solo obblighi legali con Ue

(ANSA) - LONDRA, 15 MAG - La Gran Bretagna "deve onorare" i suoi "obblighi legali" verso l'Ue sul cosiddetto 'conto di divorzio' da Bruxelles, ma non e' tenuta a piegarsi a ulteriori richieste di denaro che invece dovranno essere soggette a "negoziati". Lo ha detto il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, a margine di un comizio, sottolineando che questo sara' l'approccio d'un suo ipotetico governo in caso di vittoria (a sorpresa) del Labour alle elezioni dell'8 giugno prossimo.Corbyn ha spiegato di considerare necessario in particolare il rispetto da parte del Regno Unito degli impegni presi prima della Brexit sui "progetti d'investimento (europei) a lungo termine". E, pur indicando a sua volta dei paletti sull'entita' dei pagamenti da saldare nei futuri accordi di divorzio, ha criticato quello che ha definito l'atteggiamento "bellicoso" del governo conservatore di Theresa May: dichiarandosi in particolare "a disagio" rispetto ai toni minacciosi manifestati a suo dire dal ministro per la Brexit e da quello degli Esteri