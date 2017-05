India, a 10 anni stuprata e incinta, arrestato il patrigno

(ANSA) - NEW DELHI, 15 MAG - Una bambina indiana di dieci anni, rimasta incinta dopo essere stata ripetutamente violentata dal patrigno, è ricoverata in un ospedale dello Stato settentrionale di Haryana dove un consiglio medico esamina la possibilità di praticarle un aborto nonostante la sua gravidanza abbia superato il limite delle 20 settimane previsto dalla legge. La vicenda, che ha suscitato orrore nell'opinione pubblica, è stata rivelata dalla polizia di Rohtak, dove la madre della piccola ha presentato una denuncia che ha portato all'arresto dell'uomo. Il commissario Ramesh Kumar ha riferito all'agenzia di stampa Pti che la famiglia al centro della vicenda è originaria dello Stato di Bihar. La bambina, ha aggiunto, restava spesso sola in casa mentre la mamma svolgeva attività di collaboratrice domestica in appartamenti della zona. E' stato in questo contesto che il patrigno ha a lungo abusato di lei provocando la gravidanza e minacciandola di non rivelare l'accaduto ai parenti se non voleva correre il rischio di essere punita.