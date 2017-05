Usa: Barron Trump porta compagni di classe alla Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 15 MAG - Barron Trump ha portato i suoi compagni di classe alla Casa Bianca per una visita guidata e un incontro con il padre, il presidente Donald Trump. Barron ei compagni si sono recati a Washington mercoledi' scorso, scortati da insegnanti e dal Secret Service: a loro e' stato offerto un pranzo a buffet alla Casa Bianca prima dell'incontro con Trump e la First lady, Melania. Trump, riporta il New York Post, si sarebbe intrattenuto con i ragazzi, invitandoli a essere migliori, il migliore possibile. Barron si trasferira' insieme a Melania a breve alla Casa Bianca, e il prossimo anno frequentera' la St Andrew's Episcopal School a Washington.