Lega: Fava, continueremo battaglia indipendentista

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Ringrazio tutti moltissimo per il sostegno e per la vicinanza. Il risultato finale pare essere al di sotto delle aspettative di molti e capisco che ci possa essere un filo di delusione. Ciononostante io continuo a pensare che questo possa diventare un nuovo inizio". Lo ha scritto Gianni Fava commentando su Facebook la sconfitta alle primarie della Lega Nord, vinte ieri da Matteo Salvini. "Adesso - aggiunge l'assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia - serve riordinare le idee e far partire un minimo di organizzazione fra la componente indipendentista, per vedere di essere pronti quando sarà il momento per rilanciare le tematiche a noi care che non sono morte ieri. Fuori purtroppo la cosa è più sentita che dentro la Lega in questa fase. Ma la politica cambia in fretta". "Ha vinto Matteo Salvini - sottolinea Fava - e il segretario della Lega è lui. Di tutta la Lega!".