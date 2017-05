(ANSA) - TAORMINA (MESSINA), 15 MAG - E' stata avviato a Taormina un altro step per la sicurezza il vista del G7 del 26 e 27 maggio prossimi: operai di MessinAmbiente hanno sostituito i tradizionali cassonetti per contenitori realizzati per evitare il rischio attentati. Sono supporti che dovranno sorreggere buste di plastica trasparenti renderanno visibili il contenuto. Sono stati collocati nelle zone più 'sensibili' della città del Centauro, come ad esempio l'ingresso di Palazzo dei Giurati la sede del Municipio. (ANSA).