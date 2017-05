Zingaretti: sui rifiuti si rischia rivolta hinterland

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Bisogna fare molta attenzione, perché una politica che ha la pretesa e l'arroganza di portare i rifiuti di Roma in altri comuni può far scattare una rivolta di chi è contrario". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo ad un convegno alla Camera di Commercio di Roma. "L'idea che si possa andar avanti dicendo 'tanto i rifiuti li mandiamo in altri comuni' - ha sottolineato il governatore - è un'idea non solo tecnicamente complessa ma anche irrealizzabile perché l'Unione Europea vigila e dà indicazione di lavorare i rifiuti nei luoghi dove sono prodotti. Non è polemica, ma si vuole individuare una soluzione che non è quella di dire 'collochiamo i rifiuti in altri comuni'". Parlando della raccolta differenziata e dei propositi della giunta Raggi di arrivare al 70% entro il 2022, Zingaretti ha aggiunto che "c'è sempre il problema del 30% che va lavorato e conferito".