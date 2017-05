'Caso Comey più pericoloso Watergate'

(ANSA) - WASHINGTON, 15 MAG - Il siluramento del capo dell'Fbi, James Comey, che stava indagando sulle possibili collusioni tra l'entourage di Trump e i russi nelle elezioni, "e' un momento potenzialmente piu' pericoloso di quello del Watergate": parole del leggendario Carl Bernstein, il giornalista vincitore del premio Pulitzer insieme al collega Bob Woodward per aver rivelato i retroscena dello scandalo che portò alle dimissioni il presidente repubblicano Richard Nixon. "Noi non sappiamo i fatti ma quello che sappiamo e' che sembra che il presidente degli Stati Uniti stia facendo tutto cio' che è in suo potere per impedire di conoscere i fatti, compreso il licenziamento del direttore dell'Fbi'', ha detto in una intervista alla Cnn, di cui e' collaboratore. ''Quello che vediamo e' che ad ogni svolta tenta di ostacolare la capacita' di quelli che stanno investigando, inclusa la commissione del Senato'', ha aggiunto.