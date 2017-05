Chiantibanca: inchiesta pm dopo denuncia Bini Smaghi

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAG - La procura della Repubblica di Firenze ha aperto un fascicolo d'indagine sulla vicenda della Bcc Chiantibanca, di cui ieri si è tenuta l'assemblea dei soci con approvazione del bilancio e rinnovo elettivo delle cariche. Il fascicolo è atto dovuto dopo la denuncia arrivata dal cda guidato dall'ora ex presidente Lorenzo Bini Smaghi, la cui lista, ieri, è uscita sconfitta dal voto. Si ipotizzano reati bancari, anche alla luce della legge 231 sulla responsabilità delle società, e, al momento, si procede contro ignoti. Il fascicolo contiene la relazione trasmessa dall'organismo di vigilanza interno alla banca al cda in cui si ipotizza per alcuni fatti specifici il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza. Inoltre si terrà conto del rapporto di Bankitalia dopo l'ispezione e dell'assemblea di ieri.