Iran: Ahmad Djalali, 'sto bene, pensate a mia famiglia'

(ANSA) - NOVARA, 15 MAG - "Sto bene, ho interrotto lo sciopero della fame. Pensate alla mia famiglia". Lo ha detto Ahmadreza Djalali, il medico iraniano arrestato a Teheran lo scorso anno con l'accusa di essere una spia, al professor Luca Ragazzoni dell'Università del Piemonte Orientale di Novara, dove l'esperto di medicina d'emergenza ha lavorato per 4 anni. L'uomo non è più in isolamento ed è stato trasferito in una normale sezione della prigione di Evin. Il professor Ragazzoni è il promotore di una petizione online che ha raccolto oltre 200mila adesioni per chiedere al governo italiano di mobilitarsi per il medico. "Compatibilmente con la rigida detenzione l'ho sentito bene - dice il professore -: gli ho fatto sapere quello che stiamo facendo per lui e mi è sembrato sereno e determinato". Djalali è accusato di essere una spia internazionale per i contatti professionali. Lo scorso marzo i figli di 14 e 5 anni che vivono con la mamma a Stoccolma, si sono rivolti al Papa, via Facebook, per chiederne la liberazione.(ANSA).