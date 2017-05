Germania: esplosione in fabbrica Baviera, 13 feriti, 4 gravi

(ANSA) - BERLINO, 15 MAG - È di 13 feriti - di cui quattro in modo grave - il bilancio di un'esplosione avvenuta stamattina in uno stabilimento del fornitore automobilistico e industriale tedesco Schaeffler ad Eltmann, in Baviera. Lo scoppio si è verificato nei pressi del reparto trattamenti termici ed è stato seguito da un incendio, che è stato spento poco dopo, ha comunicato un portavoce della polizia. La fabbrica è stata temporaneamente evacuata. Già all'ora di pranzo, però, l'80% dei dipendenti ha potuto far ritorno al proprio posto di lavoro. Non sono note le cause dell'esplosione. Nello stabilimento vengono prodotti componenti per cuscinetti volventi del marchio Fag.