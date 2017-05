Moneta celebra 150 anni Galleria Vittorio Emanuele II Milano

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - E' dedicata alla Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, tra i più celebri esempi di architettura del ferro europea, la quinta moneta da collezione del catalogo numismatico 2017. I dieci euro in argento, della Serie Europa Star Programme - Architetture del Ferro, vengono oggi emessi in occasione del 150 anniversario dell'inaugurazione del più importante luogo simbolo di ritrovo milanese. La Galleria, progettata in stile neorinascimentale dall'architetto Giuseppe Mengoni, è l'edificio più rappresentativo in Italia della cosiddetta architettura del ferro diffusasi in Europa tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, soprattutto in Francia e in Inghilterra. La Galleria colpisce per il perfetto equilibrio tra la moderna copertura in ferro e vetro e le ricche, ricercate decorazioni che ne esaltano l'armonia delle forme. La moneta in argento, dal valore nominale di 10 euro, è stata realizzata da Maria Carmela Colaneri, artista incisore della Zecca dello Stato.