Università: Milano, lezioni all'aperto contro numero chiuso

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Lezioni all'aperto contro l'introduzione del numero chiuso nelle Facoltà umanistiche dell'Università di Milano, nei chiostri e nella vicina piazza Fontana, a cui hanno preso parte non solo gli studenti ma anche i docenti per ricordare che "l'istruzione universitaria deve essere aperta ed accessibile a tutti". La protesta ha trovato l'appoggio e la solidarietà della sinistra sindacale della Cgil. "Noi siamo contrari al numero chiuso, non solo perché i test utilizzati per metterlo in atto risultano in ogni caso arbitrari - spiega no gli studenti - ma soprattutto perché il numero chiuso è figlio di una logica che considera l'università un'istituzione esclusivamente professionalizzante". "Il numero chiuso ha chiari intenti classisti perché non dà la possibilità a molti giovani di poter frequentare l'università a fronte anche del fatto che in Italia ci sono meno laureati che in altri Paesi europei", ha dichiarato Nicola Nicolosi, coordinatore nazionale di Democrazia Lavoro-Cgil.