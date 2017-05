Mo: giorno Nakba, dimostranti palestinesi feriti da esercito

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 MAG - Scontri fra dimostranti palestinesi e reparti dell'esercito israeliano si sono verificati oggi in diverse localita' della Cisgiordania ai margini delle manifestazioni organizzate dalle autorita' palestinesi in occasione del 69.mo anniversario della 'Naqba', ossia la ''catastrofe'' della costituzione di Israele il 15 maggio 1948. Secondo la agenzia di stampa palestinese Maan gli incidenti principali si sono avuti nelle vicinanze di Ramallah e di Betlemme, dove i soldati israeliani hanno disperso i dimostranti con gas lacrimogeni e proiettili rivestiti di gomma. I feriti (per lo piu' contusi ed intossicati) sono almeno una dozzina, secondo le stime dei servizi di emergenza locali. Intanto in un ospedale di Gaza e' deceduto oggi un pescatore palestinese colpito nei giorni scorsi - secondo fonti mediche locali - dal fuoco di una vedetta militare israeliana. Su questo incidente ancora non si e' avuta una conferma israeliana.