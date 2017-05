Camorra: De Luca,parte installazione telecamere Rione Sanità

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - "All'ennesima e gravissima provocazione criminale, rispondiamo con il via ai lavori, questa settimana, per il nuovo sistema di videosorveglianza nel Rione Sanità". Lo afferma il governatore della Campania Vincenzo De Luca commentando la nuova "stesa" di camorra avvenuta alla Sanità. I lavori riguardano l'istallazione di 19 telecamere nel quartiere per una spesa finanziata dalla Regione di 346.000 euro. I lavori verranno effettuati dal consorzio Conpact Scarl - Casertana Costruzioni che aprirà il cantiere nei prossimi giorni. Il progetto era stato annunciato nei mesi scorsi da De Luca, dopo gli agguati di camorra e le "stese" nel Rione Sanità, e dopo una serie di riunioni che si sono succedute in prefettura a Napoli, durante le quali sono stati anche individuati - insieme con la Polizia di Stato e i Carabinieri - i luoghi in cui verranno piazzati i dispositivi. Le telecamere saranno direttamente collegate con il sistema di videosorveglianza in uso nelle sale operative delle forze dell'ordine.