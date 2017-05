(ANSA) - BRUXELLES, 15 MAG - Ancora nulla di fatto per la formazione del nuovo governo in Olanda. Dopo 61 giorni di trattative, i quattro partiti che stanno cercando di formare una nuova maggioranza hanno annunciato di non essere riusciti a trovare un'intesa. Principale motivo della discordia, la politica nei confronti dell'immigrazione.