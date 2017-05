(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Dalla Lega, Umberto Bossi "non se ne andrà, ne sono sicuro, perché la Lega l'ha fatta lui, quindi non vedo come possa uscire dal movimento che lui assieme ad altri, me compreso, ha fondato". Lo ha detto Roberto Maroni interpellato a margine di un incontro a Palazzo Lombardia. "In ogni caso - ha aggiunto il governatore ed ex segretario del Carroccio - spero che non se ne vada. Per me il problema non esiste, nel senso che per me 'politica uguale Lega', anche per Bossi sono convinto sia così".