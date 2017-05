Camorra:controlli alla Sanità, armi e giacche antiproiettili

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - Controlli della Polizia di Stato nel quartiere Sanità di Napoli dopo l'ennesima 'stesa' - sparatoria ad altezza d'uomo - che si è verificata nella notte tra sabato e domenica scorsi. Trovate armi e giubbotti antiproiettile. E' in un appartamento disabitato, in vicoletto Santa Maria Antesaecula che sono stati trovati. L'appartamento privo di ogni arredo, era composto da tre stanze, un bagno ed uno stanzino, che si aprivano l'uno nell'altra. All'interno di un borsone sportivo, appoggiato sul finestrino del bagno, gli agenti hanno trovato: 3 giubbetti antiproiettile, un revolver Smith & Wesson modello P. 38 SPL CTG , con matricola abrasa, nel cui tamburo c'erano 3 proiettili calibro 38 special marca CBC, 2 guancette per pistola e, avvolti in un fazzoletto di carta, 4 proiettili calibro 9 x 21, di cui 2 GFL ed 1 winchester. In un altro borsone, poi, trovata invece marijuana, oltre 300 grammi.