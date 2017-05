Killer ricercato: caccia si estende al Ravennate

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - Si allarga il raggio delle ricerche per Norbert Feher, il serbo indagato per tre omicidi tra Bologna, Ferrara e Ravenna. La caccia si è estesa in giornata proprio a quest'ultima provincia, con controlli dei Carabinieri in alcuni casolari nella zona di Ponte Bastia, al di là del confine ferrarese. C'erano state alcune segnalazioni, che poi non hanno avuto esito, ma in ogni caso all'Arma territoriale si erano aggiunti per le verifiche anche uomini dei reparti speciali, da oltre un mese impegnati nelle operazioni. I controlli hanno portato all'identificazione di alcuni extracomunitari e al ritrovamento di sostanze stupefacenti, mentre del killer in fuga dal primo aprile ancora non c'è traccia. E' il segno, comunque, che il raggio di azione e di verifica si sta allargando, non limitandosi più unicamente alla 'zona rossa' delle oasi di Marmorta e Campotto. (ANSA).