Abbandona rifiuti in strada, sindaco glieli riporta a casa

(ANSA) - PALERMO, 15 MAG - Il sindaco di Cinisi, nel Palermitano, Giangiacomo Palazzolo, ha riconsegnato il sacchetto di rifiuti a un cittadino che lo aveva abbandonato per strada in via Ciucca, nei pressi della bella spiaggia di Magaggiari. Palazzolo si è recato, insieme ai vigili urbani, a casa del suo concittadino e gli ha notificato anche il verbale della multa. Il regolamento comunale prevede sanzioni che vanno da 300 a 500 euro per l'abbandono di rifiuti e multe di 150 euro ai commercianti che non puliscono il marciapiede davanti al proprio negozio. Il sindaco del paese di Peppino Impastato, dove il regista Marco Tullio Giordana ha girato i "Cento passi", invita chi nota comportanti scorretti "a segnalarli direttamente a me o alla polizia municipale. I controlli continueranno senza sosta con lo scopo di sensibilizzare alla raccolta differenziata e al decoro del territorio". (ANSA).