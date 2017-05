Gentiloni in Cina, moltiplicare relazioni

(ANSA) - PECHINO, 16 MAG - Un impegno a "rafforzare e moltiplicare le nostre relazioni. All'origine c'e' l'amicizia tra due antiche civilità che si ritrovano oggi sulla Via della Seta". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni all'inizio del bilaterale, in corso a Pechino, con il premier cinese Li Keqiang nel palazzo dell'Assemblea del Popolo a piazza Tienanmen. Quella tra Italia e Cina, ha detto Gentiloni, e' "un'amicizia millenaria tra due antiche civilità e due potenze culturali che hanno coltivato nei secoli un rapporto. Siamo molto lieti del fatto che in questi rapporti ci sia stato, anche frequentemente, un'intensificazione con visite di alto livello" come quella recente del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E poi, "Mattarella mi ha pregato di estenderle l'invito a visitare il nostro paese il prossimo anno", ha aggiunto spiegando che queste frequenti visite sono "il segnale dell'importanza che l'Italia attribuisce al rapporto con la Cina".