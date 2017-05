(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAG - La Commissione europea "esorta l'Italia a accelerare le procedure per identificare e registrare in vista del ricollocamento tutti gli aventi diritto e per trovare soluzioni adeguate sulle interviste di sicurezza con gli Stati membri di destinazione del ricollocamento". Lo ha detto il commissario europeo per le migrazioni Dimitris Avramopoulos durante un dibattito in plenaria sul tema. "Ci sono 12.500 aventi diritto in Grecia e circa 4.000 in Italia registrati e pronti al ricollocamento, se tutti gli Stati membri aumentano i ricollocamenti sicuramente è possibile arrivare all'obiettivo previsto per settembre", ha aggiunto Avramopoulos.