Tap: nuovo blitz nella notte, trasportati 11 ulivi

(ANSA) - BARI, 16 MAG - MAG - Decine di poliziotti in assetto antisommossa sono intervenuti in nottata intorno alle all'1:30 con un nuovo blitz per permettere che nell'area di approdo del gasdotto Tap, a Melendugno (Lecce), si svolgessero le operazioni di trasporto di 11 ulivi dalla sede della società di vigilanza Alma Roma al centro di stoccaggio temporaneo di Masseria del Capitano, tra Melendugno e Vernole. Non si sono verificati scontri tra le forze dell'ordine e alcune decine di manifestanti che da settimane presidiano la zona notte e giorno.