Brexit: sondaggio, due terzi elettori Gb sono ora favorevoli

(ANSA) - LONDRA, 16 MAG - Oltre i due terzi degli elettori britannici, esattamente il 68%, si dicono oggi favorevoli alla Brexit. E' quanto emerge da un sondaggio del Daily Telegraph, giornale filo conservatore vicino al governo di Theresa May, che rivela come una maggioranza sempre più ampia di cittadini appaia convinta o rassegnata all'uscita del Paese dall'Ue, con un netto incremento rispetto al referendum del 23 giugno 2016 (quando i voti pro Leave erano stati pari al 52% e quelli pro Remain al 48%). Il risultato del sondaggio conforta le speranze in vista del voto politico dell'8 giugno del Partito Conservatore di May, che si presenta in campagna elettorale proprio come garante della Brexit. Il totale dei favorevoli al divorzio da Bruxelles è rappresentato da un 45% di persone che già nel referendum di un anno fa aveva votato per l'uscita, ma anche da un 23% che aveva scelto la permanenza nell'Ue e che ora pensa si debba rispettare il volere del popolo. Solo un 22% spera ancora di poter ribaltare il verdetto del 23 giugno.