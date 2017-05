Crollo campanile Accumoli, 7 rischiano processo

(ANSA) - RIETI, 16 MAG - In sette rischiano il processo per il crollo del campanile di Accumoli. La Procura di Rieti ha formalizzato un avviso di conclusione delle indagini nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del campanile della chiesa dei Santi Pietro e Lorenzo di Accumoli (Rieti) in seguito al sisma del 24 agosto 2016. La Procura contesta agli indagati i reati di disastro e omicidio colposo, abuso d'ufficio e rifiuto di atti d'ufficio. I lavori, appaltati dalla Curia di Rieti, che dovevano servire a consolidare il campanile della chiesa di Accumoli, secondo quanto ipotizza la Procura reatina nell'atto d'accusa, di fatto non furono compiuti adeguatamente, né progettati né collaudati nonostante già all'indomani del sisma dell'Aquila del 2009 la Sovrintendenza avesse già segnalato un preoccupante 'indebolimento strutturale'. Il crollo della torre campanaria del 1200 investì un'abitazione, sfondandone il tetto e causando la morte dei membri di un'intera famiglia, padre, madre e due figli, uno dei quali di appena 8 mesi.