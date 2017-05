Turchia: 'legami Gulen', 85 mandati d'arresto in 2 ministeri

(ANSA) - ISTANBUL, 16 MAG - La procura di Ankara ha emesso 85 nuovi mandati d'arresto per sospetti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Lo riporta Anadolu, secondo cui 60 di loro erano impiegati nelle strutture del ministero dell'Energia e delle Risorse naturali, mentre altri 25 lavoravano per quello dell'Educazione. Almeno 40 sarebbero già finiti in manette nel corso di un'operazione avviata stamani. Molti dei sospetti erano già stati allontanati dalle loro funzioni con decreti dello stato d'emergenza.